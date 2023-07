Scienziati in fuga | continua l’espatrio L’Italia non vede in loro una risorsa | lo conferma una ricerca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) La mobilità scientifica rappresenta un fenomeno globale in costante evoluzione, in relazione ai mutamenti dei sistemi universitari e didei paesi ospitanti e della situazione economica, in particolare di Paesi un tempo del cosiddetto terzo mondo e oggi in tumultuosa crescita. Non a caso muta anche il linguaggio di riferimento per definire il fenomeno, da Brain drain (furto di cervelli) a scientific diaspora e a brain circulation, che rappresenta in modo più rispondente una diversa dinamica di equilibri nei flussi di mobilità. L’importanza che il capitale cognitivo degliespatriati può rappresentare per il proprio Paese è testimoniata dall’attività strategica ed efficace in particolare di Cina e India (le ultime arrivate) che curano queste relazioni in modo sistematico e qualificato, o della Nuova Zelanda, con il vasto programma “Kiwi ...