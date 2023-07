(Di domenica 16 luglio 2023) Ilè alla ricerca sul mercato di un centrocampista per andare a rafforzare il reparto della mediana in mano a Rudi Garcia. Ilavrebbe individuato in Giovanni Lo Celso il profilo più adeguato per la rosa. Per il centrocampista argentino il club azzurro, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, vorrebbe intavolare una trattativa sulla base delcondi. Lo Celso, l’offerta delSempre secondo il giornalista gli Spurs vorrebbero l’obbligo o la vendita a titolo definitivo. Al momento, dunque, c’è ancora distanza tra le parti. Lo Celso obiettivo del(LaPresse) Spazio.itIl classe 1996 è stato inal Villarreal nel corso della stagione ...

Calciomercato:il sostituto di Lukaku all'InterI nerazzurri hanno bisogno di un nuovo ... L'attaccante azzurro piace tanto alla Roma che sta cercando unper il reparto offensivo. All'...Il Sassuolo accontenta Dionisi . Il tecnico aveva chiesto unin difesa e lo avevaguardando in casa Nizza , club in cui c'era Mattia Viti . giocatore che Dionisi aveva già avuto nella sua esperienza ad Empoli. Carnevali sotto traccia ha chiuso ...Avevo giàdi venire al Milan , poi sono diventato titolare nell'Atalanta. Era difficile per ... serve undal mercato nel ruolo di regista. L'identikit perfetto, secondo Pioli e la ...

Scelto il rinforzo a centrocampo: il Napoli offre un prestito con diritto di riscatto Spazio Napoli

Il mercato è nel vivo, con importanti novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. E iniziano ad arrivare anche i primi indizi di campo dai ritiri. Ecco le ultimissime sulle trattativ ...Niente da fare per la Juventus, che dopo aver visto sfumare Milinkovic-Savic è costretta a rinunciare a un altro possibile rinforzo.