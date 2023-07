Scarsi profitti e minaccia dell' Intelligenza artificiale | sciopero storico a Hollywood Gassmann | “Viva la creatività”

... una misura ambita e caldeggiata dalle parti datoriali che tuttavia ha prodottobenefici a ... se si riducono le tasse alle imprese, non è detto che le aziende investano i maggioriin ...resteranno evidentemente privati. Nessuno garantirà, poi, che una volta esauritisi gli ... Gli stati più indebitati come l'Italia dispongono dimargini di bilancio per sovvenzionare le ...L'exchange sarebbe sospettato di aver avuto in passatocontrolli antiriciclaggio, e di aver ...ma soprattutto a scambi di asset virtuali effettuati da autori di reati che hanno generato

Scarsi profitti e minaccia dell'Intelligenza artificiale, sciopero storico a Hollywood. Gassmann: “Viva Gazzetta del Sud

Anche Alessandro Gassmann interviene sul tema dello sciopero degli attori, sceneggiatori e registi di Hollywood che da giorni hanno deciso di fermarsi ...Non conoscono vergogna. Si riempiono la bocca di parole – solidarietà, aiuti, sostegno – che puntualmente contraddicono, violentano nei fatti. Sull’Africa si consuma la più grande vergogna dell’Occide ...