Sbk Imola 2023 oggi in tv | dove vedere la gara in diretta e in chiaro Sky | Tv8 e NOW

(Di domenica 16 luglio 2023) La SBK è nuovamente pronta a regalare spettacolo. Ieri, sabato 15 luglio, Bautista ha conquistato la vittoria davanti a Razgatlioglu e Rea., domenica 16 luglio, i piloti delle derivate di serie sono nuovamente pronti per offrire un grande spettacolo.Grande attesa per gli italiani che si...

Stefano Manzi si prende di prepotenza la vittoria di Gara - 1 in Supersport a, non però senza un "giallo". Scattato dalla terza posizione in griglia, il mastino di casa Ten Kate si è trovato a lottare per la seconda posizione con Yari Montella tra la curva del Tamburello ...Il ritorno della Superbike anon ha deluso le aspettative degli appassionati: Gara 1 è stata all'insegna delle battaglie e del divertimento , con le condizioni di caldo torrido a rendere la situazione ancora più tesa. A ...... sarà stata- tecnica, pirotecnica e per cuori forti - a moltiplicare le possibilità di spettacolo e a riportare in auge i valori iconici della, che alla fine di Gara 1 ha ritrovato sul ...

SBK, Superbike Imola: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW GPOne.com

Tra un Razgatlioglu che si lamenta della potenza della Panigale V4 e un Petrucci del peso di Bautista (che non pensava di vincere), passando per Rinaldi che ha corso la sua gara più difficile e Rea st ...