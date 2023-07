È la drammatica istantanea degliin queste ore. La Geo Barents in Tunisia È proprio da Sfa x, in Tunisia, che partono la maggior parte dei barchini. Davanti alle coste tunisine di Mahdia, si ......d'emergenza e assistenza adeguata per i migranti che - hanno accusato - vivono 'una... vedi anche Migranti, la partenza mancata e il ruolo dei trafficanti Continuanoa Lampedusa ...... il prefetto Valenti, è proprio quello di decongestionare la Sicilia e la Calabria, regioni in cui ladegli hotspot è al limite ", ha dichiarato all' Adnkronos il sottosegretario all'...

Sbarchi, situazione drammatica: oltre 1400 persone in ventiquattro ore TGLA7

1400 persone soccorse in ventiquattro ore. Oltre 2000 presenti nell’ hot-spot di Lampedus a, nonostante i continui trasferimenti. È la drammatica istantanea degli sbarchi in queste ore.Non c'è sosta a Lampedusa, dove i barchini arrivano senza soluzione di continuità. Il sottosegretario all'Interno Ferro: "Decongestionare la Sicilia e la Calabria" ...