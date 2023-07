Sassuolo | Dionisi | «Chi è arrivato qui ha le qualità per poterci stare»

(Di domenica 16 luglio 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato aNews in vista della prossima stagione di Serie A Alessio, allenatore del, ha parlato aNews in vista della prossima stagione di Serie A. PAROLE – «6 italiani? Non si tratta di rivoluzione, quando bisogna cambiare bisogna intervenire il prima possibile e sono contento che siano arrivati i ragazzi già dal ritiro, perché più si lavora insieme e meglio è. Chi èha leper, qualcuno sarà pronto da subito, per qualcuno ci vorrà del tempo, dovremo avere il giusto mix per farci trovare pronti sin da subito. Sono contento di chi èperché ha portato entusiasmo, una ventata nuova, ...

... Firmino saluta e segna al 90 Fabregas su Sky si racconta: Barcellona, Arsenal, Como e calcio italiano Verona -, la gara dei 120: cronaca e tabellino [LIVE] Verona -: "Non ...Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei neroverdi VIPITENO - Sabato 15 luglio, al Centro Sportivo di Vipiteno, prima uscita stagionale deldi Alessio, che affronterà i ...Il tabellino con i gol e i relativi marcatori di- Real Vicenza 22 - 0 , amichevole estiva del precampionato 2023 degli emiliani. La squadra disegna ben ventidue reti e si mette in mostra in particolare Mulattieri, attaccante in ...

Come gioca Alessio Dionisi Modulo preferito e analisi tattica CalcioMercato.it

È di Andrea Pinamonti il primo gol della stagione neroverde, e chissà che non sia di buon auspicio per il centravanti ex Empoli atteso, al netto possibili movimenti di mercato, al riscatto dopo una st ...La partita Sassuolo - Real Vicenza di Sabato 15 luglio 2023 in diretta: da registrare il poker di Thorstvedt e le triplette di Pinamonti, Antiste, Berardi e Bajrami ...