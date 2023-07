Sartoria | il cartello all' ingresso è surreale | Non vi diamo solo abiti | ma anche

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 16 luglio 2023), in una città italiana non meglio identificata, salta fuori una dir poco: la segnalazione è dell'avvocato Massimiliano Dona Unaè un'attività artigianale specializzata nella produzione, la riparazione e la personalizzazione disu misura. Il termine "" deriva dal francese "tailleur" e dal latino "sartor", che significano entrambi "sarto". Queste botteghe offrono un servizio personalizzato per creareche si adattano perfettamente al corpo del cliente, soddisfacendo i suoi gusti e le sue esigenze. Negozi del genere sono spesso gestiti da persone esperte che lavorano a mano, usando tecniche particolari e materiali di alta qualità. Il compito dei sarti, d'altro canto, è quello di misurare attentamente il cliente, ...