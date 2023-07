Sappe | ancora un poliziotto aggredito in carcere a Salerno

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Una spirale di sangue e violenza infinita: è quel che emerge dopo la ennesima proditoria e vile aggressione di unda parte di un detenuto neldi Fuorni, a. Ieri sera – denuncia Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria– un agente di Polizia Penitenziaria in servizio è stato colpito alle spalle e alla nuca da un detenuto. Al, unico presente in servizio in quel momento nella sezione detentiva, è stata data una settimana di prognosi per i colpi ricevuti alle spalle e sulla nuca da un detenuto che voleva tentare una improbabile fuga. A soccorrere l’agente sono stati per primi i detenuti presenti che hanno assistito all’aggressione e che hanno bloccato l’aggressore, altrimenti le ...