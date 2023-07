Santi Francesi in concerto a Grado Ingresso gratuito

Leggi su udine20

(Di domenica 16 luglio 2023) Evento dedicato al pubblico più giovane, ma non solo, sarà quello in programma il 16 luglio, quando sul palco della Diga saliranno i neo vincitori di X Factor, il duo hard – pop dei. Dalla vittoria della sedicesima edizione di X Factor, ihanno pubblicato nuova musica e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia, davanti a migliaia di fan. Come avevano promesso, questo è stato solo l’inizio del loro 2023: Alessandro e Mario, infatti, torneranno on the road per un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia. Isono un duo hard-pop di Ivrea composto da Alessandro Des (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso). Nel ...