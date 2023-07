(Di domenica 16 luglio 2023), bene la prima uscita amichevole per mister: 7-0 blucerchiatoLasi è imposta per 7-0 sullain occasione della prima amichevole estiva del ritiro blucerchiato in quel di Livigno. Assoluto protagonista del primo tempo è stato Matteo Stoppa, autore di una doppietta (11? e 34?) prima su assist di Fabio Borini, poi di Depaoli. Nella ripresa tanti cambi di formazione, così da dare spazio a tutti gli elementi della rosa. Dopo Stoppa, bis anche per Marco Delle Monache (48? e 90?). Ad appesantire il computo delle reti sono stati Simone Giordano al 59? con una sassata dai trenta metri, Lorenzo Malagrida al 73? e Lorenzo Di Stefano al 77?.

In conferenza stampa: "Conosco Jankto dai tempi della. È forte, corre come un matto, fa assist, goal. Questo mi aspetto da lui". Bari 11/06/2023 ...Ranieri si sta preparando per l'del ...Tante le novità di questo campionato: dall'del calendario asimmetrico, approvato nell'... Le ambizioni della. Neopromosse, tra grandi ritorni ed esordi assoluti . Dal Parma al Palermo:......Ghidotti in prestito dal Como e del trequartista Felice D'Amico a titolo definitivo dalla... Cresciuto calcisticamente nel Napoli l'tra i professionisti è avvenuto nel 2015 con il ...

Sampdoria, esordio ok per Pirlo: 7-0 alla Rappresentativa Valtellinese Calcio News 24

Sampdoria, bene la prima uscita amichevole per mister Pirlo: 7-0 blucerchiato alla Rappresentativa Valtellinese La Sampdoria si è imposta per 7-0 sulla Rappresentativa Valtellinese in occasione della ...Calciomercato Sampdoria: l’ormai ex obiettivo Marco Nasti si è trasferito ufficialmente al Bari. Il comunicato del club Marco Nasti si è trasferito ufficialmente al Bari nonostante il corteggiamento d ...