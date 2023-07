Sampdoria | buona la prima per Pirlo | termina 7-0 sulla Rappresentativa Valtellinese

(Di domenica 16 luglio 2023)laper la nuovadi Andrea, impostasi per 7-0, nellaamichevole stagionale. Con una formazione ancora da completare, si sono messi quest’oggi in evidenza i giovani Stoppa e Delle Monache che hanno firmato una doppietta. Primo tempo giocato con un 4-3-3 con Falcone in porta e una linea difensiva composta da Depaoli, Ferrari, Lotjonen e Murru, a centrocampo Benedetti, Yepes e Verre, tridente offensivo con Borini, Gabbiadini e Stoppa. Nella ripresa girandola di sostituzioni con spazio ad altri giovani, Delle Monache segna il tris al 47? e poi chiuderà i conti al 90?. Nel tabellino dei marcatori anche Giordano al 60?, Malagrida al 73? e Di Stefano al 77?. SportFace.

p.t. (4 - 3 - 3) : Falcone; Depaoli, Ferrari, Lotjonen, Murru; Benedetti, Yepes, Verre; Stoppa, Gabbiadini, Borini.s.t. (4 - 3 - 3) : Ravaglia; Paoletti, Aquino, Lotjonen

