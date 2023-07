Salvini | ' Pace fiscale Troppi italiani ostaggio dell' Agenzia delle entrate'

fiscale", "ostaggi del fisco", "pizzo di Stato", sono espressioni tutte un po' brutali, ma ... per poi ripartire da zero, come proposto dal ministroe da diversi esponenti di Forza Italia ...La contestazione da parte della Schlein dell'Autonomia differenziata e dellafiscale lanciata daè classica liturgia pubblica. Ma la vera battaglia è su chi controlla le narrazioni ...Fisco e autonomia differenziata. Capitoli su cui l'opposizione annuncia battaglia. È Matteoa rilanciare uno dei temi cari alla Lega. Occorre una grande e definitivafiscale , una pacificazione con i contribuenti", spiega il Vicepremier. "Per liberare milioni di italiani ...

Tasse, Salvini: "Serve una grande e definitiva pace fiscale" | Le opposizioni attaccano: "Strizza l'occhio agli evasori" TGCOM

È un punto qualificante del centrodestra, quello di un fisco che non sia più espressione di uno Stato predatore ma, al contrario, ...Il vicepremier leghista: "Gli italiani sono ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle entrate". Il capogruppo dem al Senato, Boccia: "La considera un nemico".