Salvini | pace fiscale Così vuole liberare i tartassati dal fisco

(Di domenica 16 luglio 2023) Con un abile colpo di lombi e con un singulto tributario alla Ronald Reagan (quando il presidente affermava, non a torto, che «il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza essere un impiegato statale») Matteorilancia un classicone. La. A tutto campo. Il leader della Lega si smarca dalla querelle Nordio-centrica sulle pandette e, nel week end, spiazza tutti. «Oltre alla riforma della giustizia, una grande e definitivatrae contribuenti è fondamentale» afferma «permilioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle entrate». Assalito dai cronisti, in visita a Matera,ribadisce pure che non si tratterebbe di un vantaggio per gli evasori totali, che «per me possono andare in ...

'Lafiscale disarebbe l'ennesimo inaccettabile condono, un insulto per chi paga e ha pagato le tasse fini all'ultimo euro e un pericolo per chi ha bisogno dei servizi pubblici'. Lo dichiara ...Non c'è, per ora, la 'fiscale' proposta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. Un'idea che potrebbe spuntare come emendamento, ma che per ora continua a ...... il giorno dopo chiede una 'fiscale' (il solito condono) per milioni di italiani. Di ... il problema compete a chi governa, e accidentalmente governa anche la Lega, estesso. Ma insomma, c'...

Salvini lancia la pace fiscale e manda in tilt le opposizioni Il Tempo

Una riforma strutturale del fisco, che punta ad intervenire su tutti i principali aspetti del sistema tributario, a cominciare dalla detassazione di tredicesime e straordinari per finire al riordino d ...Con la nuova proposta di pace fiscale del ministro dei Trasporti Matteo Salvini si torna a parlare di cartelle esattoriali e del loro possibile "taglio". Secondo il numero ...