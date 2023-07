Salvini | «Ora pace fiscale | milioni di italiani in ostaggio dell’Agenzia delle Entrate» Abuso d’ufficio | la vera battaglia in Senato

rilancia: 'una grande e definitiva pace fiscale' Far pace con il fisco. Un beneficio per chi ha pendenze di entità contenuta, non per chi avrebbe fatto il furbo, evadendo con la precisa ...è tempo di una nuova pace. Il Pd attacca, 'e la destra inneggiano all'evasione' "è un ministro, un uomo di governo, dunque delle istituzioni. Ma evidentemente per questa destra ...... è molto difficile quantificare queste pendenze fino a 30mila euro cui si riferisce, in ... così come ci può essere il commerciante che vendeva scarpe, mane vende sempre meno e non riesce a ...

Il vicepremier leghista: "Gli italiani sono ostaggio da troppi anni dell'Agenzia delle entrate". Il capogruppo dem al Senato, Boccia: "La considera un nemico".Fisco e autonomia differenziata. Capitoli su cui l'opposizione annuncia battaglia. È Matteo Salvini a rilanciare uno dei temi cari alla Lega. Occorre una grande e definitiva pace fiscale, una pacifica ...