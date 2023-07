Salvati gli orsi? L' affondo di Senaldi | adesso pensate alle malghe

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) In Italia, se si ha a che fare con la giustizia, meglio essere un orso che un esponente del centrodestra. Le toghe trattano gli animali come se fossero uomini, e ci starebbe anche bene, non fosse che poi riservanopersone che stanno loro antipatiche una cura da bestie. Il Consiglio di Stato ha stabilito che Jj4 ed Mj5, i plantigradi trentini, non vanno ammazzati, anche se la prima ha fatto fuori un giovane che correva per i boschi vicino a casa e il secondo ha quasi mandato al cimitero un uomo che passeggiava con il proprio cane. I loro comportamenti non sono abbastanza gravi per giustificare una simile pena, hanno spiegato i magistrati, applicando aglile logiche con cui si giudicano gli esseri umani. La decisione del presidente del Trentino, il leghista Fugatti, di abbatterli non aveva invece intenti punitivi. Il governatore non si ispirava ...