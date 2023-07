Sallusti rivela | “Vogliono azzoppare Meloni Tira una certa aria…”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/.mp4 Nove mesi di governo, tante iniziative avviate e un bilancio (se pur positivo, in linea generale) che è ancora prematuro tracciare. Mentre molti si apprestano a dispensare frettolose e approssimative pagelle all’esecutivo, Alessandropreferisce offrire una riflessione più accurata. Ad ampio raggio. “Credo che non sia neanche corretto giudicare quello che è successo in questi pochi mesi, perché questo governo è una grande novità, cioè avere in mente una maratona e non uno sprint”, ha spiegato ai nostri microfoni il direttore di Libero, intervenuto alla Ripartenza 2023 di Bari proprio per parlare di attualità politica. “La grande novità di questo governo è la sua stabilità politica e l’ambizione di durare cinque o addirittura dieci anni, quindi i ...