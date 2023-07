Salento | incendi | oltre cinquecento richieste di intervento ai vigili del fuoco Giornata impegnativa

(Di domenica 16 luglio 2023)per ideldi Lecce i quali sono stati impegnati, incessantemente sin dalle prima ore della mattina, in attività di spegnimento didi alberi, sterpaglie e macchia mediterranea.500 ledi soccorso pervenute al numero 115 con decine di interventi effettuati. Alle 14.00 la situazione più critica tanto che è stato richiesto il supporto di una sezione operativa proveniente dal Comando Bari. Gli interventi più rilevanti si sono avuti sulla sp 362 Lecce Galatina dove ha visto impegnate, per9 ore, due squadre le quali hanno evitato che le fiamme raggiungessero alcune abitazione e aziende agricole. In questo caso sono andati in fumo in 120 ettari di sterpaglie e alberi. Ad Andrano due squadre, ...

...500 le richieste d'intervento pervenute al comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce sin dalle prime ore del mattino per una serie d'che si sono verificati in varie zone del. ...Da nord a sud, da Squinzano al Capo di Leuca: ilin fiamme. Una domenica 'nera' che ... Numerosi, divampati in tutta la provincia nelle ultime ore, hanno provocato ingenti danni al ...16/07/2023 - 17:52 Redazione Cronaca 0 154- La stagione degli, altra autentica piaga estiva del, è ufficialmente iniziata. Roghi ovunque in un fine settimana reso ancora più ...

Domenica nera per gli incendi: brucia il Salento. Le fiamme lambiscono abitazioni, aziende e un canile LeccePrima

Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Lecce i quali sono stati impegnati, incessantemente sin dalle prima ore della mattina, in attività di spegnimento di incendi di alberi, sterpaglie e macc ...Sono oltre 500 le richieste d'intervento pervenute al comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce sin dalle prime ore del mattino per una serie d'incendi che si sono verificati in varie zone del ...