Sadiq entra in sintonia e Silva finalizza il suo ritorno

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 luglio 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 14/07/2023 alle 19:49 CEST La Real Sociedad continua la sua preseason con ildi due pilastri Imanol spera di averli per l’inizio della competizione contro il Girona La preseason della Real Sociedad continua il suo corso e una delle novità è stata Umar. L’attaccante, che non gioca da dieci mesi a causa di un gravissimo infortunio, sta già lavorando al fianco dei compagni per tornare in Liga. Il piano di Imanol Alguacil sarà di averlo per le amichevoli di preseason e che possa essere inall’inizio della stagione ufficiale, essere idoneo per la prima contro il Girona il 12 agosto. Hanno la stessa intenzione David, anche se il canarino è più calmo. Nella giornata di ...