Rudi Garcia | pronto nuovo acquisto per il Napoli? Le parole del tecnico la dicono lunga

(Di domenica 16 luglio 2023), in conferenza stampa, ha rilasciato una frase che potrebbe suggerire l’arrivo imminente di ungiocatore al, che ha tenuto la sua prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, ha risposto a diverse domande poste dai giornalisti presenti nella sala eventi trentina. Il calciomercato è stato naturalmente uno dei principali argomenti di discussione con l’allenatore che ha difatti smentito la possibilità dell’arrivo di Maxime Lopez. Al contrario però ha rilasciato un chiaro indizio sul nome del prossimo centrocampista che potrebbe rinforzare la rosa del. Un giornalista ha chiesto a: “Maxime Lopez no, Tousart sì?”. La risposta delè stata abbastanza esplicita: “Forse sì. Mi diverto ...

... Aurelio De Laurentiis - Victor Osimhen Nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli ,ha parlato anche di Osimhen . Il tecnico ha assicurato che il nigeriano ha voglia di ...ha risposto in conferenza stampa oggi a Dimaro dal ritiro del Napoli a una domanda su Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. Ci si chiede in che posizione giocherà quest'anno e quale ...Calcio Napoli -ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa su Kvaratskhelia e Osimhen: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Napoli, Rudi Garcia: “Osimhen vuole restare. Ringrazio Spalletti che ha chiesto di darmi tempo per lavorare” la Repubblica

Il club azzurro, secondo il Corriere del Mezzogiorno, vuole raggiungere il prima possibile un'intesa col giocatore il prima possibile.