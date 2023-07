Rudi Garcia parla chiaro | ‘Kim se ne va | ma Osimhen resta”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 luglio 2023) L’allenatore del Napoli,, hato del mercato nella sua prima conferenza stampa da Dimaro. Ha confermato la partenza di Kim, ma ha assicurato cheresterà in azzurro. NOTIZIE CALCIO NAPOLI., l’allenatore del Napoli, hato apertamente del mercato nella sua prima conferenza stampa da Dimaro. Ha confermato che Kim lascerà il club, ma ha assicurato che Victorresterà.ha scherzato con i giornalisti sulla speculazione del mercato: ‘Mi diverto a leggere alcune notizie. A volte siete voi a darci idee di mercato che prima non avevamo.’ Ha poito dei piani del club per la prossima stagione: ‘Il presidente ha ambizioni. E se abbiamo ambizioni dobbiamo tenere molti ...