Rotte stupefacenti. Non basta una ruspa a demolire l'eredità di Pablo Escobar in Colombia

(Di domenica 16 luglio 2023) Trent'anni fa la morte del boss del narcotraffico, pochi giorni fa la demolizione della sua casa-museo. Carnefice senza scrupoli per tanti, Robin Hood per altri. La triste realtà è che quello che di male è riuscito a costruire in terra gli è sopravvissuto

... visto che passano attraverso l'Amazzonia ben 900della droga , in particolare della cocaina, ...opportunità di riciclare direttamente in loco il denaro derivante dal traffico di, che ......delle attività svolte e dei risultati ottenuti dal nostro Paese nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze, nel corso dell'anno precedente. Nella relazione anche le...A inizio luglio, la Marina messicana ne ha intercettato uno che trasportava oltre tre tonnellate e mezzo di" anche in questo caso, con alte probabilità si trattava di cocaina " dirette ...

Rotte stupefacenti. Non basta una ruspa a demolire l'eredità di ... L'HuffPost

Trent'anni fa la morte del boss del narcotraffico, pochi giorni fa la demolizione della sua casa-museo. Carnefice senza scrupoli per tanti, Robin Hood per ...Il Pna Giovanni Melillo è stato ascoltato in Commissione Antimafia e si è soffermato sulle sinergie tra le diverse mafie italiane ...