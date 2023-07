Rottamazione delle cartelle esattoriali | come funziona e gli effetti | domande e risposte Salvini e la pace fiscale Pd | inno all’evasione

(Di domenica 16 luglio 2023) Al momento non sono previste nuove rottamazionima visto il successo dell’ultima operazione, la Quater che si è chiusa il 30 giugno, non è escluso che altri provvedimenti verranno adottati in futuro

L'episodio leghista però non offre cifre e parametri precise e dunque non è chiaro se Salvini abbia già gli strumenti e il consenso per delineare nuove forme di. Le reazioni......pace fiscale" per liberare "milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenziaentrate". Gliene chiediamo una parte (la, oppure uno sconto sulla cifra, ndr) e azzeriamo tutto ...... per liberare milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell'Agenziaentrate', ha detto il ...sono ancora scarni e dunque non è chiaro se Salvini si riferisca a nuove forme di. ...

Rottamazione cartelle esattoriali, come funziona e gli effetti: domande e risposte Corriere della Sera

Matteo Salvini punta a riproporre la pace fiscale: se qualche contribuente italiano si trascina da anni un debito è bene chiuderlo.Al momento non sono previste nuove rottamazioni delle cartelle esattoriali ma visto il successo dell’ultima operazione, la Quater che si è chiusa il 30 giugno, non è escluso che altri provvedimenti ve ...