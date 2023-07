L'estrema destra è uguale negli Stati Uniti e in Russia: oltre 1.000 militari altamente addestrati, armati e pronti a rispondere al comando di. Secondo quanto rivelato da un veterano ed ex recluta di questo piccolo esercito, il governatore della Florida e candidato alle presidenziali avrebbe formato una milizia privata negli ...Le cifre annunciate venerdì dalla campagna di Biden hanno superato infatti i 35 milioni di dollari raccolti dall'ex presidente Donald Trump e i 20 milioni di dollari raccolti da, ...Il governatore della Floridae l'imprenditore Vivek Ramaswamy sono stati trattati calorosamente da Carlson. Ma l'ex vicepresidente Mike Pence potrebbe aver avuto la peggio . Pochi ...

Ron DeSantis come Prigozhin: in Florida una milizia privata al servizio del governatore Globalist.it

Oltre 1.000 militari altamente addestrati, armati e pronti a rispondere al comando di Ron DeSantis. Una milizia nata per le calamità che poi è diventata qualcos'altro ...Istituita come una forza speciale di intervento in caso di calamità, la guardia statale si è trasformata in un'unità fortemente militarizzata ...