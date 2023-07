Roma “The Infernal City” | il Times ribattezza la città eterna che soffoca dal caldo

(Di domenica 16 luglio 2023) Unsenza precedenti in molte delle più famoseitaliane: è sulla prima pagina di tutte le testate mondiali. Thetitola “Rome, the“, evidenziando che l’inferno – unatipico per il mese di luglio – mette in gravissime difficoltà (oltre ai numerosi flussi di turisti) anche ini rimasti in. L'articolo proviene da Il Difforme.

, la 'Città Eterna', diventa 'Rome,Infernal City' La recente ondata di calore che ha colpito l'Italia ha trasformato, la celebre 'Città Eterna', in quella che il ...Il Times di Londra sceglie il titolo più ad effetto e scrive 'Rome,Infernal City' (, la città infernale) col chiaro riferimento all'espressione 'Eternal City' (La Città Eterna) che intorno al mondo descrive la capitale italiana, e l'escamotage è ...IT 22:16 -VIOLENTA - 2 PARTE 22:54 - IL COMMISSARIO DI FERRO 00:35 - IL BARBIERE DI RIO 02:26 ... 3 Italia 2 18:05 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO! ONE PIECE - IL NEMICO E RUBBER! 18:35 -MIDDLE - ...

Estate rovente - Caldo record, la stampa internazionale mette in prima pagina l’Italia. Per il Times Roma è “the Infernal city” LaC news24

Il patron della Lazio esclusivo al Corriere dello Sport. I giallorossi puntano tutto sull'attaccante pronto a riabbracciare Dybala. Oggi la presentazione a Miami di Messi. attesa per la finale Alcaraz ...Dunque non male come inizio, ma rimane il fatto che la Roma, club molto attivo sul calciomercato, ha affrontato una squadra di Eccellenza. Nonostante ciò la prestazione del francese è stata ...