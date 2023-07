Roma | Spinazzola tentato dall’Arabia | per lui ingaggio da 6 milioni a stagione

(Di domenica 16 luglio 2023) Un'operazione valida sotto tutti i punti di vista, tranne per quello dei giallorossi. 7per il cartellino sembrano pochi per la

Sta facendo il giro del web un video in cui si vedono due giocatori della, Bryan Cristante e Leonardo, protagonisti loro malgrado di un diverbio con una persona mentre erano in vacanza a Forte dei Marmi. Secondo quanto filtra da Trigoria, non c'è stata ...Uno scambio concitato, urla e qualche spinta. Rissa sfiorata a Forte dei Marmi per i calciatori della, Bryan Cristante e Leonardoche stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza nella località toscana: i due giallorossi, insieme ad un gruppo di amici, sono stati coinvolti in una ...Un diverbio ad alta voce, qualche spintone e nulla più. Pochi minuti di tensione a Forte dei Marmi per Bryan Cristante e Leonardo. I due calciatori della, stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alle rispettive famiglie nella nota località toscana. Nelle ultime ore è diventato virale sui social ...

Rissa sfiorata a Forte dei Marmi per i calciatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola che stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza nella località toscana: i due giallorossi, ...Uno scambio concitato, urla e qualche spinta. Rissa sfiorata a Forte dei Marmi per i calciatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola che stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza n ...