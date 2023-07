Roma | “Nessuna rissa per Cristante e Spinazzola a Forte dei Marmi | intervenuti per calmare animi”

(Di domenica 16 luglio 2023) Lasmentisce le voci circa unacon protagonisti Bryane Leonardodurante le loro vacanze adei. Secondo quanto viene fatto filtrare da Trigoria, non vi è stato alcun diverbio tra i due giocatori e un altro soggetto, ma i calciatori giallorossi sono inveceperuna situazione di nervosismo che aveva coinvolto quella persona e un amico comune. Il video dimostra come non sia successo nulla: il mediano e l’esterno hanno solo provato a evitare che glisi scaldassero troppo. SportFace.

ROMA, NESSUNA RISSA PER CRISTANTE E SPINAZZOLA A FORTE DEI MARMI - Sportmediaset Sport Mediaset

Sta facendo il giro del web un video in cui si vedono due giocatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, protagonisti loro malgrado di un ...