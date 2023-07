Roma invasa dai rifiuti è una città zoo e Gualtieri dà la colpa a Raggi

(Di domenica 16 luglio 2023) Isono di nuovo fuori controllo e una prima conseguenza è la nomina del nuovo direttore generale dell’Ama. Si tratta di Alessandro Filippi (53) proveniente da Acea e che ha già guidato la municipalizzata dal 2014 al 2016. Sostituisce l’uscente Andrea Bossola. Il presidente di Ama, Daniele Pace, l’ha incoronato nuovo Re dei, in una situazione difficilissima, con Everest di monnezza in ogni quartiere. Segui su affaritaliani.it

Emergenza rifiuti a, continua lo scontro Gualtieri - Raggi. Nominato il nuovo direttore generale di Ama. E i cittadini ci rimettono. Analisi I rifiuti asono di nuovo fuori controllo e una prima conseguenza è la nomina del nuovo direttore generale dell'Ama. Si tratta di Alessandro Filippi (53) proveniente da Acea e che ha già guidato la ...Ma non cercate la Torre di Pisa ao indicazioni su come raggiungere Venezia da Napoli a piedi. ... A volte anche troppo: non a caso, nel corso della storia, l'Italia è stataa turno da gran ...... ma quando scoppiò una rivolta la sede della Gondrand funella notte tra il 12 e 13 febbraio ... era stata trasportata a New York e ritornata aa cura della stessa Gondrand. Certamente le ...

Roma invasa dai rifiuti, il sindaco Gualtieri dà la colpa a Raggi ma... Affaritaliani.it

Mentre Roma ormai è uno zoo a cielo aperto, il sindaco Gualtieri accusa l'ex amministrazione e Ama è sempre più inefficiente, i cittadini pagano tasse monstre ...La bottega artigiana può essere un modello per costruire la nostra economia circolare del futuro. Creatività e manualità: chi meglio degli Italiani può farlo