River Plate | l'Europa osserva | i giovani gioielli di Demichelis da tenere d'occhio

Commenta per primo Ilè campione d'Argentina . Il club guidato da Martin Demichelis si porta a casa la vittoria del campionato grazie ai tre punti raccolti nella notte contro l'Estudiantes . Un titolo che va a ...I pronostici di domenica 16 luglio: si gioca in Brasile, Argentina, Norvegia e Svezia ma non mancano neppure le amichevoli. Ilè diventato campione d'Argentina con ben due giornate d'anticipo battendo 3 - 1 l'Estudiantes nella notte, conquistando il suo 38esimo titolo. Non sono mai stati seriamente in lotta per la ...Ilsi è laureato campione d'Argentina per la 38esima volta nella sua storia. Il 3 - 1 all'Estudiantes ha consentito alla squadra allenata da Martin Demichelis di conquistare il titolo al ...

Il River Plate è campione di Argentina: primo titolo per Demichelis al suo esordio TUTTO mercato WEB

Quanti titoli hanno vinto Boca Juniors e River Plate, bilancio aggiornato a luglio 2023 tra trofei nazionali e internazionali ...Gollini è tornato in maglia azzurra. Lite per Cristante e Spinazzola a Forte dei Marmi. La squadra di Demichelis si è laureata campione d'Argentina. Ai mondiali di nuoto arriva un argento ...