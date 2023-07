Rivenuto in provincia di Napoli un cadavere carbonizzato all’interno di un’auto | “Non si esclude alcuna ipotesi”

(Di domenica 16 luglio 2023) Dall’atto autolesionistico volontario all’omicidio: non escludono nulla i Carabinieri di Marano – comune a nord di– dove nella prima mattinata di oggi, 16 luglio, è stato scoperto ildi un uomodi una vettura anch’essa carbonizzata. L’auto era parcheggiata al civico 6 di via Pigno, una zona teatro di furti frequenti, caratterizzata da vegetazione molto fitta e da punti piuttosto impervi. I rilievi effettuati hanno già permesso di risalire all’identità dell’uomo: si tratta di Vincenzo Iannone, 47enne di Marano già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino al clan Nuvoletta, sodalizio camorristico attivo nell’hinterland a nord del capoluogo partenopeo, considerato uno dei più potenti tra gli tra gli anni ’70 e ’90. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il giovane è stato individuato al termine di un'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Spoleto in sinergia con i colleghi in servizio nelladi Barletta - Andria - Trani. Il ...Nella giornata di ieri il Questore delladi Vicenza Paolo Sartori ha emesso un Ordine di Trattenimento presso il Centro di ...di perquisizione personale effettuata sul posto veniva...Un 46enne delladi Salerno è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. ... i quali hanno poie sequestrato sostanze stupefacenti nella tasca ...

A Mezzago rinvenuto il corpo di un anziano morto da diversi giorni iMilanesi Siamo noi

Un tragico incidente di cui i carabinieri stanno verificando i contorni. Così Silvia Nicoletti, farmacista di 52 anni molto conosciuta a Sora in provincia di Frosinone. ha perso la vita cadendo da un ...I carabinieri hanno rinvenuto il corpo di Vincenzo Iannone, ritenuto vicino al clan Nuvoletta. Da stabilire le cause del decesso ...