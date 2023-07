Rimborsi 730 | stanno saltando a luglio | Allarme per i contribuenti | quando arriveranno

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 16 luglio 2023) Amolti beneficiari non hanno ottenuto il rimborso 730. Qual è la causa di tale ritardo everrà accreditato? Le tempistiche dei730 variano a seconda della modalità di presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Alcuni730 non sono stati ancora pagati (ilovetrading.it)Molti accrediti previsti per il mese di, tuttavia, sono saltati. Irischiano davvero di perdere le cifre dovute? Le ragione per le quali i pagamenti non sono stati ancora disposti sono due: molti CAF e commercialisti, a causa dell’eccessiva mole di lavoro di questo periodo, hanno trasmesso la Dichiarazione dei Redditi in ritardo; l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo una serie di controlli preventivi sulle documentazioni presentate. In particolare, l’Ente ha ...