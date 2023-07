Repubblica Centrafricana | arrivati mercenari Wagner per ‘controllare’ referendum

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) – Centinaia disononellaper 'monitorare' la sicurezza delcostituzionale che si terrà alla fine di luglio. Lo ha comunicato la 'filiale' locale del gruppo russo spiegando su Telegram che "un volo di istruttori è arrivato" nella capitale Bangui e "diverse centinaia dei professionisti più esperti del grupposi sono uniti al team che lavora nella". "Gli istruttori russi continueranno ad aiutare il personale militare delle forze armate e le forze dell'ordine dellaper garantire la sicurezza in vista delcostituzionale previsto per il 30 luglio ...

Lo ha comunicato la 'filiale' locale del gruppo russo su Telegram spiegando che "un volo di istruttori è arrivato" a Bangui Centinaia di mercenari Wagner sono arrivati nellaper 'monitorare' la sicurezza del referendum costituzionale che si terrà alla fine di luglio. Lo ha comunicato la 'filiale' locale del gruppo russo spiegando su Telegram che "...I leader di Libia, Eritrea, Ciad,(RCA), Etiopia e Sud Sudan hanno convenuto sulla necessità di facilitare gli aiuti umanitari e ideare soluzioni pratiche per fermare i ...Originaria della, nel 2016 con un volo arriva a Casablanca. 'Non per restare. Nel mio Paese l'insicurezza e la precarietà del sistema politico locale mi facevano sentire in ...

Repubblica Centrafricana, arrivati mercenari Wagner per 'controllare ... Adnkronos

(Adnkronos) – Centinaia di mercenari Wagner sono arrivati nella Repubblica Centrafricana per ‘monitorare’ la sicurezza del referendum costituzionale che si terrà alla fine di luglio. Lo ha comunicato ...I mercenari di Wagner non hanno lasciato la Repubblica Centrafricana. Anzi, a centinaia sono arrivati nel Paese per ...