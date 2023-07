Reddito | Chiara Saraceno a La7 | “In questi 6 mesi il Governo non ha fatto nulla E ora ributta sugli ex percettori il compito di trovarsi una soluzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) “Quello che mi colpisce, al di là deche non condivido la nuova politica delMeloni, è che invece di correggere gli errori deldi cittadinanza vienetoexla responsabilità diloro una. Non è che inche sono passati si siano attivati corsi di formazione o si sia messo mano al funzionamento dei centri per l’impiego. Non si è miglioratorispetto ai difetti deldi cittadinanza e il rischio è che si peggiori ulteriormente la situazione“. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) da, sociologa ed ex presidente del Comitato scientifico per la ...