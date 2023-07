Re Carlo | viene fuori il suo ultimo gesto | date via le cose di sua madre Elisabetta

Leggi su howtodofor

(Di domenica 16 luglio 2023) Reha deciso di dare via alcuni oggetti personali della Reginaed il motivo vi lascerà senza parole: i dettagli. Prosegue senza sosta il percorso di Resul trono inglese ed in questi primi mesi di regno senza dubbio non sono mancati i colpi di scena. Sin dalle sue prime settimane, sua maestà si è visto costretto a fare i conti con crisi di Governo, rivolte del clero inglese ed anche qualche dramma familiare. Per lui lesembrano destinare a non migliorare ma intanto di recente è venutoun retroscena inaspettato. A quanto pare infattiha deciso di dare via alcuni oggetti personali di sua. Tali oggetti però non sono stati consegnati ad un completo sconosciuto ma soprattutto vi è un motivo del tutto particolare ...