Quindici italiani su cento faticano a mettere insieme il pranzo con la cena Il doppio della media Ue

(Di domenica 16 luglio 2023) Aumentano i poveri nell’Unione europea e in Italia più che altrove. È quanto emerge dalle rilevazioni dell’Eurostat aggiornate al 2022. L’istituto di statistica europeo considera poveri i cittadini che non possono permettersi un pasto completo (contenente carne, pesce o un equivalente vegetariano) ogni due giorni. In Italia questa condizione riguarda circa 15 persone su 100 mentre laeuropea è poco piùmetà, l’8,3%. Una percentuale salita di un punto rispetto al 2021. Eurostat segnala poi che considerando le persone a rischio di povertà, nel 2022 la quota a livello Ue è stata del 19,7%, 2,2 punti percentuali in più rispetto al 2021 (17,5%). La percentuale più alta si registra in Bulgaria (44,6%), seguita da Romania (43%) e Slovacchia (40,5%). La quota più bassa riguarda invece Irlanda (5%), Lussemburgo (5,1%) e Cipro (5,6%). L’Italia si ...