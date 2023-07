Qui sono ingombrante | padre Georg dall' esilio tedesco | messaggio a Bergoglio

(Di domenica 16 luglio 2023) È iniziata la nuova vita diGänswein a Friburgo. Il monsignore già segretario personale di Benedetto XVI è stato rispedito in Germania senza incarichi da Papa Francesco dopo gli attacchi contenuti nel suo libro "Nient'altro che la verità" e nelle interviste concesse per presentarlo. Il Corriere della sera è andato a cercarenella sua nuova diocesi, dove ha studiato e dove è stato accolto come una celebrità. "arrivato quattro giorni fa, è presto per dire come sarà questa nuova vita. Devo ancora capire cosa farò", afferma interrogato'inviato del quotidiano, "nei prossimi giorni vedrò l'arcivescovo Berger, ne discuteremo.un rompiscatole - dice scherzando - nel senso che, mi ...

...già un primo aumento in busta paga considerando a oggi sia lo straordinario che la tredicesima...lo stipendio se il taglio del cuneo sarà del 4% Articolo originale pubblicato su Money.it: ...per questo. "Oggi è ancora più chiaro di come il ciclismo sia servito da strumento per additare qualcuno ad esempio negativo, allo scopo di evidenziare per riflesso se stessi come esempio ...... il Novilunio in Cancro sosta nel vostro settore della comunicazione ed èche darà il via a un ... orain pieno svolgimento. Tuttavia siete così concentrati sui progressi da non accorgervi che ...

Pupo va in Bielorussia per un festival musicale. "Sono qui da uomo libero, non faccio politica" RaiNews

Gli ETR1000 sono già in funzione in Italia ... si potrebbero verificare tre interruzioni del viaggio. Guardate il video qui sopra per saperne di più sui treni ad alta velocità di Hitachi in Europa.È iniziata la nuova vita di padre Georg Gänswein a Friburgo. Il monsignore già segretario personale di Benedetto XVI è ...