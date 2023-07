Quando gioca la Lazio la prima amichevole? Data | programma | avversaria

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Scenderà in campo oggi, domenica 16 luglio, la nuovaallenata ancora da Maurizio Sarri. In ritiro ad Auronzo di Cadore, dove nella giornata di 12 luglio si sono svolti i primi allenamenti, i biancocelesti affronteranno dunque il primo impegno. Il test avverrà, come da tradizione, contro la selezione locale dilettantisca dell’Auronzo, Il calcio di inizio è previsto alle 18.00 al Centro Sportivo del paese che ospita la squadra di Sarri. ILDI-AURONZO Domenica 16 luglio Ore 18.00 –-Auronzo Foto: LaPresse