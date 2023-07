Qualificazioni Wta Palermo 2023 | Spiteri | Zantedeschi | Brancaccio e Colmegna al turno decisivo

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Giornata positiva per le azzurre la prima del tabellone di qualificazione al torneo Wta di. ILadies Open partono con un match da oltre quattro ore, vinto dalla serba Ristic sulla turca Buyukakcay, che costringe Deborah Chiesa (che ha sostituito in extremis l’infortunata Matilde Paoletti) e Gaia Greco a iniziare il derby azzurro di primocadetto poco prima della mezzanotte sul centrale, e vi aggiorneremo domattina sull’esito. Nel frattempo, due le italiane che non riescono a raggiungere ilper l’approdo al main draw, vale a dire Angelica Moratelli, 385 del ranking, che si arrende alla russa Prozorova in due set col punteggio di 6-4 7-5 e Giada Di Paola, che purtroppo viene travolta con un doppio bagel per 6-0 6-0 dalla maltese Curmi. Per il ...