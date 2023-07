Putin | Useremo le bombe a grappolo se lo farà Kiev Ma la Russia le usa già

(Di domenica 16 luglio 2023) La fornitura di munizioni ae il loro utilizzo "devono essere considerati un crimine", ha detto il presidente russo Vladimirin un'intervista ripresa dall'agenzia Tass, sottolineando che anche Mosca "ha uno stock sufficiente di tali, che finora non ha utilizzato. Ma se...

ha inoltre affermato che la controffensiva ucraina "non ha successo", valutando invece "positivamente" il corso della cosiddetta 'operazione militare speciale' russa in Ucraina dove l'esercito ...La fornitura di queste munizioni all'Ucraina e il loro utilizzo 'devono essere considerati un crimine', ha detto il presidente russo. Ma la Russia le usa anche sui ...Parole e minacce di Vladimir, che, in una intervista alla tv di stato Rossiya 1, afferma che, qualora l'Ucraina dovesse utilizzare le bombe a grappolo ricevute dagli Stati Uniti, Mosca, che ne ...

Putin: 'Useremo le bombe a grappolo se lo fa Kiev' Agenzia ANSA

Secondo alcune ong, tra cui Human Rights Watch, sono già state utilizzate sia dall'esercito russo sia da quello ucraino ...