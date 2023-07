Putin | Useremo le bombe a grappolo se lo fa l' Ucraina | Zelensky | La fine della guerra dipende dal sostegno globale

16 lug 10:05: "le bombe a grappolo se lo fa Kiev" La fornitura di munizioni a grappolo all'Ucraina e il loro utilizzo 'devono essere considerati un crimine'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir ...... ha affermato il generale, sottolineando che i russi sbagliano a pensare che 'lein tutte ... Questo è ciò di cui& co dovrebbero avere più paura. L'Ucraina riceverà gli F - 16 nei tempi ...... ha affermato il generale, sottolineando che i russi sbagliano a pensare che 'lein tutte ... Questo è ciò di cui& co dovrebbero avere più paura. L'Ucraina riceverà gli F - 16 nei tempi ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 16 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Jens Stoltenberg, il norvergese confermato per un altro anno alla guida della Nato, non esita a chiamarlo «un summit storico». La storia si è fatta a Vilnius, su questo ..."Non scambieremo mai alcuno status per nessuno dei nostri territori, anche se si tratta di un villaggio in cui vive un nonno". Lo ha detto Zelensky ieri al termine del vertice della Nato di Vilnius, ...