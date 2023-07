Putin “Useremo le bombe a grappolo se Kiev le utilizza”

(Di domenica 16 luglio 2023) MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “Mosca ha uno stock sufficiente diche finora non ha usato, ma se vengonote contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir, in un'intervista ripresa dalla Tass.(ITALPRESS).

