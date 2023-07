Putin | ' Useremo le bombe a grappolo se Kiev le userà | ma sono un crimine'

Parole e minacce di Vladimir, che, in una intervista alla tv di stato Rossiya 1, afferma che, qualora l'Ucraina dovesse utilizzare le bombe a grappolo ricevute dagli Stati Uniti, Mosca, che ne ...La fornitura di munizioni a grappolo all'Ucraina e il loro utilizzo devono essere considerati un crimine . Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un'intervista ripresa dalla Tass. Mosca ha aggiunto ha uno stock sufficiente di tali bombe che finora non ha usato , ma se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle ...ha inoltre affermato che la controffensiva ucraina "non ha successo", valutando invece "positivamente" il corso della cosiddetta 'operazione militare speciale' russa in Ucraina dove l'esercito ...

L'avvertimento del presidente russo: "Fino ad ora non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo utilizzato e non ne abbiamo avuto tale necessità" ...La fornitura di munizioni a grappolo all'Ucraina e il loro utilizzo "devono essere considerati un crimine". Così il presidente russo Vladimir ...