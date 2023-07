Putin | leader europei si impiccherebbero su richiesta Usa

Se gli Stati Uniti chiedessero aieuropei di impiccarsi, questi lo farebbero. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, citato dalla Tass. "A volte sembra che loro (i politici europei) stiano facendo quello che gli viene ...Lo ha affermato il presidente russo Vladimir, intervistato dalla tv russa, ironizzando sulla sottomissione agli Usa deieuropei."Credo che sarebbe un fiasco per loro, perché è improbabile che gli americani rinuncino ad un così ampio contratto per la loro industria tessile", ha detto, ironizzando,. Ildel ...

«Se non l'ha ancora fatto, l'Ucraina userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni». Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan in un'intervista alla Cnn , conferm ...