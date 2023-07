Punto di ricarica per bici elettriche a Paladina | il Chocolat Cafè diventa green

(Di domenica 16 luglio 2023) Nei primi giorni di giugno, in onore della giornata mondiale del ciclista, Lara Rocca, 52enne titolare del “” di, ha deciso di realizzare undiper. “Da tempo vediamo tantissimi sportivi, in gruppo o soli, sfrecciare davanti al nostro bar con le loroclette. Da qui ci è venuta l’idea di creare uno spazio dedicato proprio a loro. Siamo vicinissimi alla nuova pista ciclabile che porta in Valle Brembana, la quale è molto battuta dagli appassionati sportivi. Così, abbiamo creato non solo unpernell’eventualità di una batteria ko, ma abbiamo anche messo a disposizione una piccola valigetta SOS nel caso ...

Rimane alimentata fino a 10 giorni con una carica completa o fino a 5 mesi (retroilluminazione disattivata): presente larapida con il cavo diUSB - C in dotazione. Insomma, fossi ...E poi c'è un nuovo modo di concepire il viaggio, allungando la sosta per dare tempo alla... per questo meno costosa da manutenere per l'automobilista; è molto più efficiente daldi ...Powertrain e batteria Daldi vista della powertrain, la versione long range con trazione ... L'autonomia nel ciclo WLTP raggiunge i 541 chilometri con una sola. Il valore è riferito alla ...