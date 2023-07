PSG | i tifosi contro Vlahovic | «Ti tagliamo le tre dita»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 luglio 2023) Idel PSG minacciano Dusanin caso di suo approdo in Francia: il motivo la questione kosovara e la Serbia Mentre con il passare delle ore aumentano le notizie sul possibile trasferimento di Dusandalla Juve al PSG, ifrancesi non hanno preso bene la notizia, al punto di mostrare uno striscione con la scritta molto forte: «Se vieni a Parigi, titre!». PSG Ultras’s message to: “You come to Paris, we cut your three fingers off!“ This is because of a past “incident” wherewore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize “Serbian victory”#PSG pic.twitter.com/nC27TUGr8W — ?????? ???? (@Philipmelo126) July 16, 2023 ...