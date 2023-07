Psg | clamoroso striscione contro Vlahovic | ‘Ti tagliamo le tre dita’

(Di domenica 16 luglio 2023) Continuano i problemi in Francia. Dopo la burrasca tra il Psg e Mbappé che porterà con molte probabilità alla rottura tra i due quest’estate, e le conseguenti contestazioni dei tifosi, è arrivato oggi un messaggio piuttosto chiaro degli ultras parigini. “, a Parigi tile tre dita!” firmato ultras del PSG, questo il messaggio contenuto da un oappeno fuori dal Parco dei Principi Non è ancora neanche iniziata non solo l’avventura, ma addirittura la trattativa per portare al Paris Saint Germain l’attaccante della Juventus Dusanche già emergono i primi problemi di origine ambientale con i tifosi più accaniti del club parigino che non gradiscono le esternazioni politicizzate fatte in passato dalla punta serba. Il riferimento è chiaramente di matrice politica in quanto in passato ...

La novità di oggi, riferisce Gianluca Di Marzio, è che Cuadrado firmerà con l'Inter. Accordo di un anno con il colombiano che si lega ai nerazzurri sino al 30 giugno 2024.