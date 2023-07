PSG | clamoroso striscione contro Vlahovic | 'Ti tagliamo le tre dita' FOTO

(Di domenica 16 luglio 2023) ", a Parigi tile tre!" firmato ultras del PSG. Non è ancora neanche iniziata non solo l'avventura,...

Vlahovic e il messaggio dei tifosi del" Vieni a Parigi, ti tagliamo tre dita! " è ilmessaggio dei tifosi dela . Il riferimento alle tre dita è 'politico'. Dusan, in passato, ha ...Lukaku - Inter,dietrofront: il belga verso la Juve, che però deve prima vendere Vlahovic alQuello che è successo poche ore fa però è davvero, perché se è vero che Lukaku non ...Dopo uncolpo di scena , una telefonata nella notte ha sancito la rottura totale dei ... interessata a cautelarsi in caso di cessione di Dusan Vlahovic al. Un doppio gioco che ha fatto ...

Vlahovic al Psg Striscione terribile a Parigi, “Ti tagliamo le tre dita” Tuttosport

Dusan Vlahovic continua a essere una delle priorità del Psg. L'attaccante serbo della Juventus è finito nel mirino del club parigino per rinforzare il reparto offensivo. L'ex Fiorentina potrebbe ...