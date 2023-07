Provinciali | la minoranza di Limatola | “D’accordo con Parisi | sarebbe un segnale di democrazia”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Mai come in questa circostanza, appoggiamo in pieno le parole del sindacoin merito alle possibilità, più che concreta, di concedere ai cittadini il diritto di voto allea partire dal 2024. Una vittoria dellanel vero senso della parola e non possiamo fare a meno di condividere questa possibilità”. Con queste parole parte la nota stampa dell’intero gruppo di‘Aper’, che rappresenta anche il baluardo di Forza Italia sul territorio, avendo abbracciato pienamente la politica del parlamentare Francesco Maria Rubano, convinto che questo sia lo scenario che attende il Sannio nel prossimo anno. “Una lotta che l’onorevole Rubano sta affrontando da tempo, in antitesi con quanto dichiarato dal sindaco di ...