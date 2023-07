Pronti a usare bombe a grappolo se lo fa Kiev Putin | l' ultima minaccia

(Di domenica 16 luglio 2023) La fornitura degli Stati Uniti diall'Ucraina ha scatenato la reazione di Vladimir. "Sele userà, lo faremo anche noi", ha detto il presidente russo che poi ha aggiunto: "Se gli Stati Uniti chiedessero ai leader europei di impiccarsi, questi lo farebbero". Da Washington, invece, arrivano conferme sulla ricezione da parte dell'Ucraina delle nuove munizioni. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, in un'intervista alla Cnn, ha affermato che lesaranno utilizzate dalle forze di"nelle prossime ore o nei prossimi giorni".

Se Kiev sgancerà le bombe a grappolo sui soldati russi, «ci riserviamo il diritto di usarle come misura reciproca»: il presidente russo Vladimir Putin promette rappresaglia per l'arrivo in Ucraina del ...La fornitura degli Stati Uniti di bombe a grappolo all'Ucraina ha scatenato la reazione di Vladimir Putin. "Se Kiev le userà, lo faremo anche ...