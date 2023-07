Pronti a impiccarsi su ordine Usa | l' ultima provocazione di Putin all' Europa

Per lo Stato Maggiore, questa era una tattica per dare a Prigozhin abbastanza corda per. ... non dobbiamo solo sostenere il rovesciamento del regime, ma anche esserea difendere i ...

Zelensky: "Dopo il tour europeo torniamo a casa più forti. Con il Papa un incontro incoraggiante" - Macron: "Niente caccia, ma formeremo i piloti ucraini" - Macron: "Niente caccia, ma formeremo i piloti ucraini" RaiNews

"A volte sembra che loro stiano facendo quello che gli viene detto dall'estero", ha dichiarato Vladimir Putin riferendosi ai politici europei ...