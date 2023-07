Programmi TV di stasera | domenica 16 luglio 2023 Su Canale 5 il film ‘Instant Family’

(Di domenica 16 luglio 2023) Instant Family Rai1, ore 21.25: Scomparsa Fiction. 1×05: Nora, senza pace per la scomparsa della figlia Camilla, va a Roma per incontrare Enrico, padre naturale della ragazza, che, peraltro, ignora di avere una figlia. Dopo sedici anni di silenzio la donna ha il coraggio di dirgli la verità. 1×06: Giovanni lavora incessantemente alle indagini cercando di supportare Nora il più possibile. La polizia riesce, intanto, a ricostruire il percorso del SUV su cui sono salite Camilla e Sonia e le tracce conducono ad una villa nei boschi del Conero. Rai2, ore 21.10: TIM Summer Hits Musicale. Sarà Piazza Fellini a Rimini a ospitare il nuovo appuntamento con TIM Summer Hits, lo show musicale di Rai 2 condotto da Andrea Delogu e Nek. Ancora una volta, tanti gli artisti di fama nazionale e internazionale che promettono di regalare momenti di puro divertimento al pubblico a casa, con alcuni dei ...

Ci sono già di successo, come Il Collegio, Tutto è Possibile, ma un po' troppo random. Ne parlammo già con Ludovico Di Meo, povero amico che non c'è più, il nostro pubblico è ... si è raccontato a 360 gradi parlando, tra le altre cose, del suo rapporto con Barbara Palombelli, che conosce da sempre, ammettendo di non amare uno dei suoi, ossia Forum.

Nuovo appuntamento su Rai 2 con Tim Summer Hits 2023: ecco la scaletta ed i cantanti che si esibiranno nella quarta delle sei serate.Da Roma, oggi lo show condotto da Andrea Delogu e Nek approda a Rimini. Ecco tutti gli artisti di questo appuntamento ...